الحديد والصلب تتعاقد مع مكتب محاماة لإنهاء إجراءات فصل نشاط المناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية على التعاقد مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بفصل مناجم الشركة عن مصانعها وتأسيس شركة جديدة بمناجم الشركة الحالية.

وقالت الشركة في ملخص لقرارات مجلس إدارتها أرسلته للبورصة اليوم الأحد إن التعاقد مع مكتب المحاماة الجديد جاء بعد دراسة كافة العروض المقدمة حيث أنه أقل الأسعار، كما تضمن العرض تفصيلًا دقيقًا لتنفيذ كافة الأعمال.

وأضافت الشركة أن العرض تضمن التقسيم على أربعة مراحل بالإضافة إلى تحديد مدة قصيرة لتنفيذ الأعمال وذلك بناء على التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الشأن.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة للجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.

ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب.