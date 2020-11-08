السيدات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت لجان الاقتراع في السويس، الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية التي تجري داخل 140 لجنة فرعية موزعة على 54 مقرًا، لاختيار مرشحين على مقعدي الفردي من بين 34 مرشح.

وتصدرت المرأة المشهد في صباح اليوم الأحد في لجان حي السويس والأربعين، بينما حضر كبار السن أمام لجان حي فيصل قبل بدء التصويت.

ووصل القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب في الثامنة والنصف صباحا وبحيازتهم دفاتر بطاقات التصويت وعهدة اللجان والأختام وأقفال الصناديق المرقمة، وسط حراسة أمنية بينما تواجد عدد من الناخبين أمام بعض اللجان قبل موعد الفتح.

وأجرت شرطة المفرقعات مسحا أمنيا للجان بعناصر الفحص المدربة قبل بدء التصويت، وسط تواجد أمني مكثف من عناصر التأمين.

وتضم دائرة السويس، مقعدين ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدين للفردي يتنافس عليهما 34 مرشحا، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 466 ألف ناخب، يختارون من يمثلهم في البرلمان عبر الاقتراع داخل 140 لجنة موزعة على 54 مقرًا انتخابيًا.