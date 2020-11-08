صور.. هدوء في بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت مختلف اللجان الانتخابية بالشرقية، والتي فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، هدوء كبير في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس قائمتي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على 21 مقعد مخصص لنظام القائمة.