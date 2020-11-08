أسعار الدولار تواصل تراجعها مع بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
تراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، قناة السويس، والبركة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
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