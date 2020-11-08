صور.. تصادم "مقطورتي نقل" على طريق الإسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الأحد، بين سيارتي نقل ثقيل على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، وذلك أمام المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان في الشرقية.

كان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، أمام المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن تأثر كبير في المقطورتين والحمولة التي كانت عليهما، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.