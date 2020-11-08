صور.. إقبال متوسط على لجان انتخابات مجلس النواب في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت اللجان الانتخابية في مدينتي السرو والزرقا بدمياط، توافد أعداد كبيرة من كبار السن، خاصة من السيدات، تزامنا مع هدوء في محيط مقار الاقتراع في مدينة دمياط، في اليوم الثاني من عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020.

ودعا إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، في اليوم الثاني لها، مؤكدا على أن الاستحقاق الديمقراطي ضرورة في دعم سبل التنمية والنهوض بالبلاد.

وقال نائب محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الإقليم معروف عنه المشاركة الفعالة في القرى والمدن في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مضيفا أنه يتمنى مشاركة كل الأهالي لدعم العملية الديمقراطية.

ويدلي نحو مليون و45 ألفا و245 ناخبا وناخبة، بأصواتهم، في انتخابات مجلس النواب بدمياط، في 174 لجنة بمراكز ومدن المحافظة.