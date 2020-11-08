تايلاند تُسجل 7 إصابات وافدة بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأحد، أنها سجلت سبع إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من

الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي بعد عودتهم البلاد.



وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و837 حالة، توفى منها 59، فيما

تعافت 3605 حالات بينما ما يزال هناك 131 شخصًا في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.