رئيس وزراء الهند يُهنيء بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
(تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن إسهام بايدن في تقوية العلاقات الهندية-الأمريكية عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان مهما وثمنيا.
وقال مودي - في تغريدة عبر موقع
وأعرب مودي عن تطلعه للعمل عن كثب مرة أخرى مع بايدن للأرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.
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