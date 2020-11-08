بلجيكا تُسجل 6124 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا 6124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث سجلت أكثر من 10.512 بين 29 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 35٪ عن فترة الأيامالسبعة السابقة.
495 حالة يوميا، وأوضح أنه تم تسجيل 199 وفاة جديدة يوميا.
وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما أفادت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم /الأحد/ - أن معدل دخول المستشفيات بلغ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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