نورث داكوتا الأمريكية تُسجل 511 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في ولاية "نورث داكوتا" الأمريكية تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.
الإصابة بالفيروس خلال يوم أمس (السبت).
وقالت وزارة الصحة بالولاية - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إنه جرى أيضا تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء
ويعد هذا اليوم هو الثالث على التوالي الذي تسجل فيه سلطات الولاية الأمريكية أكثر من 500 إصابة جديدة.
بدء تفشي الوباء في هذه الولاية الأمريكية إلى 53 ألفا و204 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 628 حالة.
وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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