الصين تُسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأحد/ عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86212 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
كل من شنشي وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3571 حالة غادر منها 3224 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 9 حالات في شانشي و7 في شنجهاي و4 في هوبي وحالتين في كل من تشجيانغ وقوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في
وأضافت أن 37 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81168 شخصا، مشيرة إلى أن 16618 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 924 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 824 حالة.
وتابعت أنه جرى أمس تسجيل 36 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5364 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 573 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5139 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 523 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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