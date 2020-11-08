رئيسا كوريا الجنوبية والمالديف يُهنئان بايدن ونائبته بفوزهما في الانتخابات الأمريكية

بعث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية ، معربًا عن أمله في بذل جهود مشتركة لتطوير التحالف بين سول وواشنطن.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن مون قدم التهنئة لكل من بايدن وهاريس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "تحالفنا قوي والروابط بين بلدينا متينة للغاية، وأتطلع بشدة للعمل معكم من أجل قيمنا

المشتركة، ولدي توقعات كبيرة لدفع وفتح التنمية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".



على جانب متصل ، هنأ رئيس المالديف محمد وحيد، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الأحد/، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس .. معربا عن أمنياته بمستقبل باهر للولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتهما.