ويسكونسن الأمريكية تُسجل 7065 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "ويسكونسن" الأمريكية تسجيل 7065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن السلطات سجلت أيضا 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال يوم أمس (السبت). حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال يوم أمس (السبت).

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في هذه الولاية الأمريكية إلى 263 ألفا و130 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2301 حالة. 263 ألفا و130 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2301 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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