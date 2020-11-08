الهند تُسجل 50 ألفًا و356 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 50 ألفا و356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و577 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية اليوم مالأحد/ - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في

البلاد بلغ 8 ملايين و462 ألفا و80 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 125 ألفا و562 حالة.



وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر

فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.