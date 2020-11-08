في خطاب النصر.. بايدن يتعه د أن يكون “رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد”

تعه د الديموقراطي جو بايدن مساء السبت توحيد الأميركي ين والسعي إلى رأب الصدع في البلاد، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

وقال بايدن في خطاب إعلان النصر متوج ها إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير “حان وقت الشفاء في أميركا (…) أتعه د أن أكون رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد”، في تناقض مع السياسة التي انتهجها ترامب طوال السنوات الأربع الماضية.

وإذ أقر بايدن بأن أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جر اء فوزه، قال “هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركي ون”، متعه دا من جهة أخرى “جعل أميركا محترمة في العالم مجد دا “.