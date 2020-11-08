متظاهرون يبدأون اعتصاما مفتوحا للمطالبة باقالة محافظ ذي قار

اعتصم العشرات من المتظاهرين، السبت، امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة باقالة المحافظ ونائبه.

وقال مراسل الخليج 365، ان المعتصمين طالبوا باقالة حكومة ذي قار، وعلى رأسهم المحافظ ونائبة. ولفت الى ان المعتصمين ينوون نصب سراديق امام مبنى المحافظة لاكمال اعتصامهم.



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