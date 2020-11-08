أعلن المئات من كوادر صحة محافظة ذي قار، الأحد، الإضراب المفتوح بسبب عدم صرف الرواتب.

وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن المئات من كوادر صحة محافظة ذي قار أعلنوا، اليوم، الاضراب المفتوح بسبب عدم صرف الرواتب لغاية الآن. وأضاف أن الإضراب المفتوح أمام مبنى دائرة صحة ذي قار بمشاركة كوادر المراكز الصحية والمستشفيات.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عدم صرف الرواتب.. المئات من كوادر صحة ذي قار يعلنون الاضراب المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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