الدولار يعاني اسوأ اسبوع له بعد توقعات بطبع عملات للدولار

قد يعني احتمال انقسام حكومة الولايات المتحدة مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ حزمة تحفيز مالي أصغر من المشرعين، وزيادة الضغط على البنك المركزي الأمريكي لتكثيف شراء السندات والسياسات الأخرى الداعمة اقتصاديًا التي أثرت على الدولار.أعلنت الشبكات الرئيسية يوم السبت فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، مما أعطى بعض اليقين بعد أيام من التقارير المتضاربة حول من قد يدير البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع المقبلة.

في الوقت نفسه ، لا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمزيد من النفوذ في مجلس الشيوخ إذا سارت سباقات الإعادة في مقعدين يسيطر عليهما الجمهوريون في جورجيا في شهر يناير ، مما عزز قضية حزمة تحفيز مالي أكبر كان ينظر إليها بعض المستثمرين على أنها دولار سلبي.



تأتي هذه المخاوف الجديدة على رأس القضايا التي دفعت الدولار إلى الانخفاض في معظم عام 2020 ودفعت بعض المستثمرين إلى القلق بشأن وضعه كعملة احتياطية مهيمنة في العالم ، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والإنفاق الحكومي الهائل في الولايات المتحدة لسنوات حتى تأتي.

تراجعت العملة الأمريكية بنحو 10٪ عن أعلى مستوياتها هذا العام وتقف بالقرب من أدنى مستوى لها في عامين. أدى انخفاضه إلى دعم الارتفاعات في الأصول التي يرى بعض المستثمرين أنها بدائل بالدولار ، مثل الذهب والبيتكوين ، والتي ارتفعت بنسبة 4٪ و 12٪ حتى الآن هذا الشهر على التوالي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على مشترياته من السندات ثابتة عند 120 مليار دولار شهريًا ، لكنه قال أيضًا إن المشرعين سيحتاجون على الأرجح إلى توفير المزيد من الحوافز المالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الانكماش الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق هذا العام.

قال بعض المستثمرين إن المزيد من عبء دعم الاقتصاد قد يتحول إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا تأخرت حزمة التحفيز المالي أو كانت أصغر من المطلوب. هذا سلبي محتمل للدولار ، حيث أن بعض سياسات التيسير الكمي تعادل طباعة النقود.

من المرجح أن يرحب العديد من الشركات الأمريكية بضعف الدولار ، لأنه يجعل من الأرخص للشركات متعددة الجنسيات تحويل الأرباح إلى عملتها المحلية مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الخارج.

لكنه أيضًا يرفع قيمة العملات الأخرى ، مما يعقد جهود اقتصادات مثل منطقة اليورو واليابان لتعزيز النمو وربما يقود البنوك المركزية الأخرى إلى تخفيض عملاتهم الخاصة استجابة لذلك.

وقال: "بنك الاحتياطي الفيدرالي متشائم للغاية وسيظل حذرًا". "كلما زاد التحفيز ، كان أسوأ بالنسبة للدولار."