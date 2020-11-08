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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة تقتحم مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شن أفراد المقاومة الشعبية هجوماً على مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر قبلية، إن أفراد المقاومة الشعبية ورجال القبائل شنوا هجوماً، مساء الجمعة، على مواقع في منطقة "جميمه وفاء" الواقعة في ذي مضاحي بجبهة الحازمية مديرية الصومعة والتي تحتلها المليشيات الحوثية.
وأضافت المصادر إن عدداً من مسلحي الميليشيات أصيبوا خلال هجوم أبطال المقاومة الشعبية والمساندين لهم الذين اقتحموا المواقع المستهدفة.
وأشارت المصادر إلى أن أبطال المقاومة الشعبية تمكنوا من إحراق عتاد عسكري للميليشيات بعد فرار عناصرها منها.
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