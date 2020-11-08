شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الفرز.. تعرف على آلية احتساب الفوز للفردى والقائمة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان الاقتراع استقبالها للناخبين اليوم الأحد حتى التاسعة مساء لتبدأ عقب ذلك عمليات الفرز لانتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية، حيث يدلى ما يزيد عن 31 مليون ناخبا فى 13 محافظة بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى فى المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا، والمنتظر أن تحسم هذه المرحلة 141 مقعدا على النظام الفردى و142 مقعد على نظام القائمة أى 283 مقعد.

ونظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نصاب الفوز فى انتخابات مجلس النواب سواء فى النظام الفردى أو القائمة.

ونص على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يٌعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

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فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويٌحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تٌجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تُجرى عليها الإعادة، أٌجرى الانتخاب بينهم على أن يٌعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

بينما بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.