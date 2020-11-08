شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يشيد بقيادة الإمارات في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 تلقي المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة رئيس فريق المرصاد في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح "كوفيد-19"، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

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