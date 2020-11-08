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 الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يشيد بقيادة الإمارات في مكافحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 نوفمبر 2020

تلقي المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة رئيس فريق المرصاد في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح "كوفيد-19"، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

 

وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، أثبتت خلال جائحة قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

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