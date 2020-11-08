شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" في خطاب النصر : خطة عمل لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيعين فريقا من العلماء والخبراء يوم غد الاثنين لوضع "مخطط عمل" لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمجرد توليه منصبه.

وقال إن المستشارين سيأخذون "خطة بايدن-هاريس" لاحتواء كوفيد ويحولونها إلى مخطط عمل يبدأ في 20 يناير 2021".

وأكد بايدن خلال خطاب النصر إنه لن يدخر جهدا لاحتواء هذا الوباء .