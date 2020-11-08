القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتظر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، 5 أزمات في الشرق الأوسط.

ماذا لو خسر ترامب ورفض تسليم السلطة؟

وتشمل تلك الأزمات، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، التعامل مع التهديدات الإيرانية، والتطرف التركي، والمشاكل في ليبيا وشرقي المتوسط، وزعزعة الاستقرار في العراق، من بين عدة محاور أخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أزمات تنتظر بايدن في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.