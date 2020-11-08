شكرا لقرائتكم خبر عن بنص القانون.. لممثل المرشح التأكد من سلامة الصناديق قبل بداية الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب على مدار يومين لتنتهى مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويتبقى بعد ذلك جولتى الإعادة للمرحلتين لحسم الأعضاء المنتخبين بمجلس النواب، والذى يشكل من 568 عضو منتخب يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، بواقع 284 للفردى ومثلهم للقائمة.

وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، فإن جريت الانتخابات على يومين وهو ما يطبق فى انتخابات مجلس النواب لـ2020، لابد وأن يكون مندوب المرشح حاضر فى بداية اليوم التالى ليقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحتوى على الأوراق ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وتعريف عمل مندوب المرشح ووكيل المرشح فى اللجان الفرعية للانتخابات واللجان العامة وذلك وفقا لصحيح القانون.

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وأشارت الهيئة الوطنية فى تعريفاتها على موقعها الرسمى، أن مندوب المرشح هو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكى يمثله داخل اللجنة الفرعية، ومن حقوق المندوب متابعة عملية الاقتراع - دون التدخل فيها - منذ بدايتها وحتى نهايتها.

بينما وكيل المرشح فهو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكى يمثله فى نطاق اللجنة العامة، ومن حقوقه المرور على اللجان الفرعية ومطالبة رئيس اللجنة بإثبات ما يتراءى له من ملاحظات.

ومن حقوق الناخب، عدم التأثير على وجهة صوته من أى من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية من بينهم مندوب المرشح.