محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
أول صورة للمتهمين في واقعة "طفل المرور" بعد الحبس
القاضي "والد طفل المرور": "تركت ابني من غير محامي عشان يعرف إنه مش فوق القانون"
"أشعر بالخجل وأتعهد بتقويمه".. بيان اعتذار من القاضي "والد طفل المرور"
ضبط سيارة محملة على ونش بداخلها 2 طن ذهب بأسوان
"شاكك أنها قتلت أمه".. القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان
عقوبات مشددة لـ7 أطباء وموظفين بالمرور لتلاعبهم بأوراق سيارات المعاقين
في بيان رسمي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فتاة أسوان: لم تتعرض للاختطاف
"وعدهم بمرتبات مجزية".. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج البلاد في الغربية
ضبط عنصرين إجراميبن بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في أسيوط
اكتشف علاقتها "غير الشرعية" بعمها.. ربة منزل تقتل زوجها في المرج
ضبط مدير صيدلية يروج أدوية تؤثر على الحالة النفسية والعصبية بدار السلام
أطلقوا أعيرة نارية.. ضبط 5 أشخاص احتفلوا بخروج متهم من الحجز في شبرا
استخراج "سمكة حية" من داخل حلق صياد في بني سويف
قتيل ومصاب في معركة بالأسلحة الآلية لخلاف على قطعة أرض بالقليوبية
نزعت أظافره وأحرقته بالسجائر.. أم تعذب طفلها حتى الموت في البحيرة
الإسكندرية| كلب ينهش طفلًا حديث الولادة حتى الموت
"فصيلة نادرة".. التفاصيل الكاملة لواقعة "أكياس الدم" في البحيرة
أطباء الشرقية تُعلن دعمها للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة في ميكروباص
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع| طفل المرور وتفاصيل مقتل فتاة أسوان وأم تعذب طفلها حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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