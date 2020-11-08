الرئيس المكسيكي لن يهنىء بايدن حتى يتم حل "الطعون القانونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت إنه لن يهنئ جو بايدن، الفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على فوزه حتى يتم حل جميع الطعون القانونية.

وبدأ قادة العالم في تقديم التهاني لبايدن ونائبته كامالا هاريس بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك جميع شبكات البث الأمريكية الرئيسية الثلاث ووكالة أنباء أسوشيتد برس الفائزين في انتخابات يوم الثلاثاء.

لكن لوبيز أوبرادور قال خلال مؤتمر صحفي إنه سيمتنع عن اتباع نفس النهج حتى "يتم حل جميع القضايا القانونية [المتعلقة بالانتخابات]. لا نريد أن نكون طائشين".

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وأضاف الرئيس المكسيكي أن بلاده تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث أشاد بالزعيم الحالي لكونه "يحترمنا للغاية".

ولم يُظهر ترامب أي علامات على استعداده للإقرار بالهزيمة في الانتخابات، وقدم مزاعم متكررة لا أساس لها من الصحة بحدوث مخالفات كبيرة في التصويت، وقد رفضت المحاكم ومسؤولو الانتخابات بعضها بالفعل.

وتعهد الرئيس الجمهوري بمواصلة المعارك القانونية وإطلاق معارك إخبارية يوم الاثنين. ولكن من المشكوك فيه أن تتكلل جهوده بالنجاح ويتمكن من قلب الإجماع المتزايد حول نتيجة الانتخابات.