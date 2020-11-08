"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب إن عمله يبدأ بـ "السيطرة على انتشار كوفيد - 19"، متابعًا: "لن أدخر جهدًا من أجل احتواء هذ الجائحة".

وأكد أنه سيعين -غدًا الإثنين- مجموعة من العلماء للعمل كمستشارين انتقاليين لتنفيذ خطته الخاصة بفيروس كورونا بمجرد توليه منصبه.

وأضاف الرئيس الأمريكي الـ 46 أن الشعب قال كلمته وأن الأمريكيين قدموا له نصرًا "واضحا" وإنه سيعمل على استعادة "روح أمريكا".

وقال أمام حشد من المؤيدين الصاخبين: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى.. والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيًّا".

وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف: "لقد كنتم دائمًا في ظهري وسأكون معكم".

وقال إن الشعب قال كلمته وقدم نصرًا مقنعًا: "كسبنا معظم الأصوات في تاريخ البلاد.. 74 مليون صوتًا"، مضيفًا أن نسب التصويت فاجأته، مؤكدًا أنه يتعهد بأن يكون رئيسًا يسعى لتوحيد البلاد "لن ترون ولايات زرقاء وحمراء.. سوف ترون ولايات متحدة حقيقية".

وتعهد بأن يكون رئيسًا لكل الشعب الأمريكي، لا يفرق وإنما يوحد ويُعيد روح أمريكا.

وقال بايدن - في الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره بولاية ديلاوير بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - ونقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، "إنه لشرف حياتي أن العديد من الأمريكيين صوتوا لصالحي، لقد قال الشعب كلمته، وجلب لنا النصر"، داعيًّا إلى توحيد الصف وتنحية الخلافات جانبًا، وعدم النظر للمنافسين كأعداء، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للبناء والتعافى.

وقال بايدن - في خطاب الفوز - "لكل من صوتوا للرئيس دونالد ترامب، أفهم خيبة أملكم الليلة، فقد خسرت في السابق مرتين، لكن الآن دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة".

ودعا بايدن إلى وضع حد لرفض الديمقراطيين والجمهوريين التعاون مع بعضهم البعض، قائلا "أعتقد أن هذا جزء من التفويض الممنوح لنا من الشعب الأمريكي، إنهم يريدون منا التعاون من أجل مصلحتهم".​