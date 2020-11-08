كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:14 صباحاً - منذ 6 دقائق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت. وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر”: “خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”. وأضاف: “الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.