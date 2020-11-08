حملة ترامب ترفع دعوى قضائية في أريزونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:14 صباحاً - منذ 35 دقيقة

رفعت حملة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب ، دعوى قضائية في أريزونا، بزعم أن أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد رفضت دون وجه حق أصواتا أدلى بها بعض الناخبين في سباق الرئاسة يوم الانتخابات.

وذكرت الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا، أن موظفي الانتخابات طلبوا من بعض الناخبين الضغط على زر بعدما رصدت آلة “تصويتا لأكثر من مرشح”.

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وقالت الحملة إن ذلك القرار تجاهل اختيارات الناخبين في تلك السباقات، وإن آلات تصويت جديدة استخدمت يوم الثلاثاء.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك الأصوات ربما تكون “حاسمة” في نتيجة الانتخابات بالولاية.

ولم ترد إدارة الانتخابات بمقاطعة ماريكوبا ولا متحدث باسم الفائز المتوقع، الديمقراطي جو بايدن، على طلبات للتعليق.