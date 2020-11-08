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عاجل.. جو بايدن يتعهد بأن يكون رئيسا للجميع الأحد 8 نوفمبر 2020 أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي، متعهدا بأن يكون رئيسًا للجميع.

Advertisements وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من ديلاوير: "اليوم انتخبت كامالا هاريس أول امرأة من أصول أفريقية تكون نائبة للرئيس ولقد انتظرنا هذا لسنوات طويلة واليوم تم تمكيننا بفضل من كافحوا لذلك". وتابع: "أتفهم شعور الرئيس ترامب السيئ حيال الهزيمة ولكن يجب أن نستمع لبعضنا وألا نكون أعداء".

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