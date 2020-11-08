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نائبة بايدن: حماية الديمقراطية تتطلب منا الكفاح والتضحية الأحد 8 نوفمبر 2020 أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأحد، أن "حماية الديمقراطية تتطلب منا الكفاح والتضحية".

وأضافت هاريس، خلال مؤتمر صحفي في ديلاوير، إن "الشعب الأمريكي اختار الأمل والحقيقة باختيار جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة". Advertisements وتابعت: "أنا المرأة الأولى في هذا المنصب ولن أكون الأخيرة، و أحيي نساء أمتنا اللاتي كافحن عبر التاريخ لتحقيق العدالة والمساواة". واستطردت: " العمل الجاد يبدأ من الآن، لإنقاذ الأرواح وتوحيد أمتنا ومكافحة الجريمة وفيروس كورونا، والقضاء على العنصرية، والطريق أمامنا لن يكون سهلا لكني مستعدة أنا وجو بايدن".

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