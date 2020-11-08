بالصور.. أنصار لترامب في الشوارع بالسلاح رفضا لنتائج الانتخابات

الأحد 8 نوفمبر 2020

خرج عشرات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد رافضين نتائج انتخابات الرئاسة.



وحمل بعض المحتجين السلاح ورددوا عبارات من بينها "أوقفوا السرقة" و"لم ينته الأمر".

وانطلقت الحشود في عدة مدن بينها أتلانتا وأوستن وفينيكس وغيرها.

وقدرت وسائل إعلام أمريكية عدد المحتجين بما يترواح بين بضع عشرات إلى عدة آلاف باختلاف الأماكن.

Advertisements

وتجمع نحو ألف شخص في أتلانتا خارج مبنى كابيتول الولاية، وهو معقل منذ فترة طويلة للحزب الجمهوري، ورددوا "لم ينته الأمر" و"أنباء كاذبة".

وامتلأت بعض الشوارع بالمتظاهرين الذين يرفعون العلم الأمريكي ولافتات مؤيدة لترامب.

وفي المقابل احتشد عدد كبير من أنصار الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة، بالقرب من البيت الأبيض، محتلفين بإعلان الفوز.

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلن فوز جو بايدن، المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.