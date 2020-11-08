إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بفرجينيا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 3 أشخاص على الأقل، الأحد، في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية.

وبحسب شرطة فرجينيا بيتش، فقد تم نقل ضحايا إطلاق النار إلى المستشفى، وطلب من السكان "الابتعاد عن مكان الحادث".

ووفقًا للشرطة، فقد وقع الحادث بين "لينهافن مول" ومركز تسوق "نورث لينهافن"، مما أدى إلى سقوط 3 ضحايا، لم توضح الشرطة حالتهم.

وهرعت إلى المنطقة عدد من سيارات الإسعاف، فيما طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع الحادث للبحث عن مرتكبيه ومعرفة الدوافع والأسباب.