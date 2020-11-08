بالصور.. بعد الهزيمة "مدام توسو" يحول ترامب لـ"لاعب جولف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام متحف "مدام توسو" الشهير باستبدال ملابس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، من بدلة رسمية سوداء إلى ملابس لاعب جولف.

بعد ساعات قليلة من هزيمته في السباق الرئاسي أمام الديمقراطي جو بايدن، أعلن متحف "مدام توسو" الشهير للشمع في لندن، أن تمثال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والذي كان يرتدي بدلة رسمية سوداء على مدى الـ٤ سنوات الماضي، أصبح اعتبارًا من اليوم يرتدي بدلة خاصة بالرياضة المفضلة لديه وهي الجولف.

وقال المتحف، في تغريدة، نشرها على حسابه على في "تويتر"، السبت، إنه "ربما لم تحقق حملته أفضل ما لديها، وقد بات ترامب الآن بصدد تكريس المزيد من الوقت لممارسة رياضته المفضلة، ولذا قام المتحف بتتغيير ملابس شخصيته لتعكس خزانة ملابسه المحتملة في ٢٠٢١".

ويقف تمثال ترامب بجوار حقيبة بها أدوات اللعب الخاصة بالجولف، ويرتدي قبعته الحمراء الشهيرة التي كتب عليها: "ترامب ٢٠٢٠.. جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

يذكر أن ترامب كان قد ذهب لممارسة رياضة الجولف في المنتجع الخاص به ولاية فيرجينيا قبل وقت قصير من إعلان منافسه جو بايدن فوزه بالسباق الرئاسي، وقيل إنه كان يمارس اللعب حينما تم إبلاغه بالأمر.

وكان "مدام توسو" قد ضم تمثال ترامب إلى قائمة معروضاته أواخر عام ٢٠١٦، حينما أصبح الرئيس الـ٤٥ للولايات المتحدة، فيما تم التخلص من هذا التمثال ليلة الانتخابات الثلاثاء الماضي.

Advertisements



