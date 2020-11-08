بالفيديو.. ترامب مع عروس في أول ظهور بعد الهزيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد فترة وجيزة من هزيمته، قام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالتقاط بعض الصور مع عروس داخل منتجع الجولف الخاص به.

ويبدو أن ترامب، لم يكن مهتمًا بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن، السبت، فقد ذهب في بداية اليوم لممارسة رياضة الجولف وبعدما تم إبلاغه بالخسارة توقف لالتقاط صورًا مع عروس ووصيفاتها.





وقد تم الإعلان عن فوز بايدن في الانتخابات بعد وقت قصير فقط من وصول ترامب منتجع ترامب الوطني للجولف في ستيرلينج بولاية فيرجينيا، وذلك بينما كان يلعب الجولف، وكان أول ظهور له بعد الخسارة أثناء وقوفه بجانب عروس لالتقاط الصور، حيث يبدو أنها كانت تقيم حفل زفافها في المنتجع.

ونشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه ترامب بملابس رياضية وهو يقف مع العروس ووصيفاتها لالتقاط الصور، فيما يتابعهم ضيوف الحفل ويلتقطون لهم الصور ومقاطع الفيديو.

وبعد التقاط الصور تحدث ترامب لفترة وجيزة مع ما يُعتقد أنهم بعض ضيوف حفل الزفاف، ويمكن من مقطع الفيديو سماع أشخاص يقولون: "شكرًا لك سيادة الرئيس..نحبك كثيرًا"، قبل أن يرد عليهم قائلًا: "أتمنى لكم جميعا حياة رائعة".

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وبينما كان ترامب في طريقه للمغادرة صاح الحضور: "نحن نحبك"، ثم قاموا بالهتاف والتصفيق له.





ولم يذكر ترامب في حديثه مع ضيوف الحفل أي شيء عن الانتخابات أو عن هزيمته، والتي أعرب فيما بعد، بعد وصوله البيت الأبيض، أنه لا يعترف بها.

وبعد أربعة أيام من الترقب، تم إعلان فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفو بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ٤٦ للولايات المتحدة.

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