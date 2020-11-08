عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه تم منع مراقبين حملته الانتخابية من الدخول إلى غرف فرز الأصوات.



وقال ترامب في أول تغريدة له عقب الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بادين بالرئاسة: "لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وأضاف ترامب "لم يحدث أبدا من قبل، لقد تم إرسال ملايين بطاقات التصويت عبر البريد لأشخاص لم يطلبوها".

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من جهته، وضع تويتر إشارة تحذيرية على تغريدة ترمب التي تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.