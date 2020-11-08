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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن في خطاب النصر.. تعهدات بالمساواة ووعود بالرفاهية
الأحد 8 نوفمبر 2020
الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي، متعهدا بأن يكون رئيسًا للجميع.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من ويلمنجتون بولاية ديلاوير، أتقدم بالشكر للناخبين على منحي "فوزاً راسخاً" في الانتخابات.
وتابع: "لقد تحدث شعب هذه الأمة. ومنحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا".
واستطرد: "اليوم انتخبت كامالا هاريس أول امرأة من أصول أفريقية تكون نائبة للرئيس ولقد انتظرنا هذا لسنوات طويلة واليوم تم تمكيننا بفضل من كافحوا لذلك".
وأوضح أنه يتفهم "شعور الرئيس دونالد ترامب السيئ حيال الهزيمة"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نستمع لبعضنا وألا نكون أعداء".
وتعهد بايدن بـ"جعل أمريكا محترمة في العالم مجدّداً" ، داعيا الأمريكيّين إلى "الكفّ عن معاملة خصومهم كأعداء".
وأعلن أنّه سيشكّل اعتباراً من، الإثنين، "خليّة أزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".
وأشار إلى أن "معالجة التغير المناخي والعنصرية الممنهجة يمثلان جزءا من تفويضه ".
وتابع: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى.. والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيا".
وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف : "لقد كنتم دائما في ظهري وسأكون معكم".
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