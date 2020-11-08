محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الشعب قال كلمته وقدم نصرًا مقنعًا: "كسبنا معظم الأصوات في تاريخ البلاد.. 74 مليون صوتًا".

وأضاف خلال المؤتمر الانتخابي صباح اليوم الأحد أن نسبة التصويت فاجأته، ولكن العالم ينظر إلى وعود لمستقبل أفضل، مؤكدا أنه يتعهد بأن يكون رئيسًا يسعى لتوحيد البلاد "لن ترون ولايات زرقاء وحمراء.. سوف ترون ولايات متحدة حقيقية".

وتابع أن الولايات المتحدة "قصة شعب"، وأن هناك الملايين من الأمريكيين الذين صوتوا من أجل برنامجه الانتخابي.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن: فوجئت بنسب التصويت وسترون "ولايات متحدة" حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.