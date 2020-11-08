كورونا عربياً: حصيلة وفيات قياسية.. والعراق على أعتاب نصف مليون إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

في الوقت الذي سجّل فيه منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية انخفاضاً محدوداً، يوم أمس السبت، بعد إصابة 21 ألفاً و858 حالة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى مليونين و319 ألفاً و918 إصابة مؤكدة؛ شهد منحنى الوفيات صعوداً لافتاً، بعدما حصد الوباء أرواح 446 شخصاً جديداً، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 39 ألفاً و849 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكان منحنى الوفيات قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً يوم 3 نوفمبر، حين حصد الوباء أرواح 376 شخصاً، قبل أن ينخفض في اليوم التالي مسجّلاً 314 حالة وفاة، تبعها ارتفاع محدود يوم أمس الأول، 5 نوفمبر، حيث بلغت حصيلة الوفيات 323 حالة ، فيما شهد المنحنى انخفاضاً لافتاً ليوم أمس الأول بتسجيل 288 حالة وفاة، قبل أن يصعد مسجّلاً قفزة قياسية يوم أمس.

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وبات العراق على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كوفيد-19"، بعد تسجيل ألفين و880 إصابة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى 496 ألفاً و19 إصابة مؤكدة، في حين وصل إجمالي الضحايا إلى 11 ألفاً و283 حالة وفاة، بعدما تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، علماً بأن العراق يأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد إصابات ووفيات كورونا.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 4 دول هي: عمان واليمن والسودان والصومال عن حالات جديدة ليوم أمس، 7 نوفمبر الجاري.