جو بايدن: أعلم مدى خيبة كل من صوت لترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سوف يصنع التاريخ من خلال أول امرأة في منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هي كامالا هاريس.

وأضاف خلال مؤتمره صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تتجه إلى تحقيق المزيد من العدالة للشعب الأمريكي، موجها الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية في ظل جائحة كورونا.

وتابع: "قلت منذ البداية أن الحملة سوف تمثل الأمريكيين، أعلم مدى خيبة كل من صوت لترامب الآن".

وأضاف:" حان الوقت لنستمع لبعضنا البعض ونحقق تقدم في وقف التعامل مع الخصوم على أنهم أعداء.. إنهم أمريكيون وليسوا أعداء".​

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