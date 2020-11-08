ترامب متمسك بموقفه : حصلت 71 مليون صوت شرعي وهو أعلى عدد من الأصوات لرئيس في السلطة

لازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير مقر بنتائج الإنتخابات الرئاسية التي أظهرت نتائجها فوز غريمه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة جديدة على حسابه في تويتر، إنه لم يسمح للمراقبين التابعين له بالدخول إلى قاعات فرز أصوات الناخبين.

وأضاف ” لقد فزت في الانتخابات ، حصلت 71 مليون صوت شرعي. حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها”.

وتابع ترامب “لم يحدث من قبل. تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!”

Advertisements

وأكد ترامب أنه حصل على 71 مليون صوت “شرعي” معتبرا أن هذا الرقم هو الأكبر لأي رئيس في السلطة إطلاقا.

وكان بايدن قد أعلن اليوم السبت، عن فوزه بالإنتخابات الرئاسية، بتجاوزه ل270 صوتا المطلوبة بالمجمع الإنتخابي، فيما لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بنتائجها.