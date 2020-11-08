إنقاذ 28 مهاجرا قبالة سواحل تونس.. بينهم 7 نساء ورضيع

الأحد 8 نوفمبر 2020

أنقذ جيش البحر التونسي السبت قبالة جزيرة قرقنة (وسط شرق) 28 مهاجرا، بينهم 7 نساء ورضيع، حاولوا التوجه إلى أوروبا من تونس على متن قارب.



وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، إن القارب انطلق ليل الخميس الجمعة من ساحل سيدي منصور في مدينة صفاقس (جنوب شرق) حاملا 25 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء و3 تونسيين، واعترض جيش البحر القارب قبالة قرقنة إثر إصابته بعطل.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و33 عاما سُلموا إلى الحرس الوطني في ميناء صفاقس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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ورغم الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، تتواصل عمليات الهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا، خاصة في اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل.

وبلغت عمليات الهجرة ذروتها في تونس عام 2011 قبل أن تتراجع بشكل حاد ثم تتزايد من جديد منذ 2017 بسبب ارتفاع نسبة البطالة واستمرار التفاوتات العميقة بين مناطق البلاد بعد 10 أعوام من ثورة شعبية.

ومنذ بداية 2020 وحتى منتصف سبتمبر/ أيلول، جرى اعتراض 8581 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من السواحل التونسية، حسب أرقام وزارة الداخلية، ويوجد من بين هؤلاء 2104 أجانب.

وتمثل الهجرة أحد الملفات الحساسة التي يتناقش فيها المسؤولون الأوروبيون والتونسيون.