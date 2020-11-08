شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1008 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 21 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و 704 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 93 حالة وفاة.

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