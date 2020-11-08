انتهاء حصانة ترامب تفتح عليه أبواب الجحيم.. وابل من القضايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه وابلا من الدعاوى القضائية بمجرد انتهاء حصانته الرئاسية.

وأفاد مركز "ناشونال إنتريست" البحثي الأمريكي، أن المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، لوحت مرارا باعتزامها بتوجيه اتهامات إلى ترامب وملاحقته قضائيا والسعي لسجنه "بناء على اتهامات متنوعة تتعلق بالاحتيال".

وأشارت جيمس في أكثر من مرة أنها مستعدة للقيام بذلك بمجرد ترك ترامب منصبه.

كما يسعى ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، للحصول على سجلات ترامب الضريبية.

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ويحقق فانس في مدفوعات ترامب المزعومة لامرأتين، إحداهما ممثلة إباحية والأخرى عارضة أزياء، مقابل إسكاتهما أثناء حملة انتخابات الرئاسة لعام 2016، بخصوص علاقات مزعومة خارج نطاق الزواج.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن ترامب "محاصر بعدد من الدعاوى المدنية والجنائية من دائرته الداخلية".

وأشارت إلى أن هذا ربما يكون السبب في تشبث ترامب بمواصلة التشكيك في نتائج الانتخابات.

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلن فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.