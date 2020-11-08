هل بإمكان ترامب إبطال نتيجة الانتخابات بصلاحياته الرئاسية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت هيئة الإذاعة الكندية سؤالا عما إذا كان يستطيع الرئيس دونالد ترامب استخدام صلاحياته الرئاسية وإبطال نتيجة الانتخابات.

وللإجابة عن هذا السؤال نقلت الهيئة عن جون فورتير، مدير قسم الدراسات الحكومية في مركز السياسة الحزبية، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن، أن "هذا أمر لا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "من بين الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الإدارة الحالية ليس لها سيطرة على العملية الانتخابية".

وأردف: "بخلاف الدول الأخرى، لا تجري الولايات المتحدة الانتخابات على أساس فيدرالي، ولا توجد مؤسسة فيدرالية تشرف على العملية الانتخابية، بل تجري الانتخابات على مستوى الولايات".

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وأوضح: "نحن لا نجري حقا انتخابات واحدة بل نجري 51 انتخابات مختلفة بين الولايات والعاصمة واشنطن".

وتابع: "القول الفصل هو أن الرئيس ليس له دور في إدارة الانتخابات ولا يجوز له إبطال نتائجها".

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلن فوز جو بايدن، المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.