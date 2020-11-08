استقبال أمريكي "حافل" لسيارة بريد.. قادت بايدن للفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى سكان بروكلين بموظف في "هيئة البريد الأمريكية" بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

استقبل سكان نيويورك، أحد موظفي "هيئة البريد الأمريكية" وهو يقود سيارة الهيئة في أحد شوارع بروكلين، بالتصفيق والهتافات المشجعة بعد فوز جو بايدن.

واستفاد بايدن من خدمة التصويت عبر البريد، التي فضلها الديمقراطيون في ظل جائحة كورونا، حيث أمضى دونالد ترامب شهورًا في حملته الانتخابية ينتقد التصويت عبر البريد باعتباره عرضة للتزوير.

وتسبب موقف ترامب في قلة حماس ناخبي الحزب الجمهوري لاستخدام البريد في التصويت، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

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ونشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" مقطع فيديو للواقعة وكتب عليه: "ممتن للغاية لكل العمل الذي قام به عمال البريد لتوصيل ملايين الأصوات بأمان في جميع أنحاء البلاد خلال هذا الوباء.. إنه يوم عظيم للاحتفال بكل من ساعد في ضمان أمن انتخابات ٢٠٢٠".





وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلن فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.