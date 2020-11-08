ترامب يعلن فوزه "القانوني".. ويتمسك بسيناريو التزوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، معلنا أنه "فاز بالأصوات القانونية".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "لقد فزت في الانتخابات الرئاسية وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بعد فوزه بولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب أصدر بيانا، مساء السبت، أكد فيه أن "الانتخابات لم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن منافسه "جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف، أن "حملته سترفع دعوى في المحكمة الإثنين المقبل".

وشكك فريق الرئيس ترامب القانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وفي وقت سابق، أعلن ترامب، انتصاره في الانتخابات الأمريكية، على منافسه جو بايدن "بفارق كبير".

وغرد ترامب على صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "لقد فزت في الانتخابات بفارق كبير"، وذلك رغم عدم صدور النتائج النهائية.

وتأتي تغريدة ترامب بعد سابقة قال فيها: "أشياء سيئة حدثت خلال الساعات الماضية حيث منعت الشفافية القانونية بشكل خبيث وفظ".

وتابع أن "الجرارات قامت بسد الأبواب وجرى تغطية النوافذ بالورق المقوى السميك بحيث لا يرى المراقبون ما يحدث بداخل غرف الفرز، لقد حدثت تغييرات كبرى قد تغير من النتائج بعدة ولايات من ضمنها بنسلفانيا".

بدوره، كان نظام تدقيق المعلومات الخاص بشركة "تويتر" بالمرصاد، وقام بإجراء سريع اعتبر فيه تغريدة الرئيس الأمريكي "غير دقيقة".