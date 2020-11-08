شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصوت بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب × 14 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب الجديد، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، أمس السبت، وتجرى الاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

ويعد مجلس النواب المنتظر هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015،وفى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.





ونرصد إجراءات الانتخابات وطريقة التصويت: تنطلق انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب على مدار يومى السبت والأحد

تنتظر 9468 لجنة فرعية ما يقرب من 30 مليون ناخب

يتنافس على نظام الفردى 2085 مرشح فى 72 دائرة فردية .

ويتنافس 284 مرشح فى نظام القائمة لحسم 142 مقعد.

تواجه القائمة الوطنية من أجل مصر تحالف المستقلين فى دائرة القاهرة ووسط الدلتا.

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وفى شرق الدلتا تكون المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وأبناء مصر.

يبدأ التصويت من 9 صباحا لـ 9 مساء يومى السبت والأحد

ويدخل الناخب مرتديا الكمامة ويقدم إثبات شخصية له

بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر مميكن

يسلم الناخب بطاقتى اقتراع ويتوجه لموقع التصويت.

يتم اختيار عدد مرشحين بالفردى مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة

وببطاقة آخرى يختار قائمة واحدة من قائمتين مترشحين

ويضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة

ثم التوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين ثم يسلم إثبات الشخصية