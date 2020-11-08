استعدادا للمونديال.. منتخب “الفوتصال” يفوز وديا علی أوزبكستان

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية، التي جمعته اليوم السبت بمنتخب أوزبكستان.

وتدخل المباراة التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لنهائيات كأس العالم.

ووقع أهداف النخبة الوطنية في هذا اللقاء كل من بلال البقالي في مناسبتين وحمزة بويوزان وسعد الكنية وأنس العريان.

وسجل اللاعب دافرون شورييف هدفين لمنتخب أوزبكستان، بينما وقع الهدف الثالث اللاعب أكبر إيسمنوف.

يشار إلى المنتخب الوطني لكرة القدم سيواجه من جديد يوم غد الأحد منتخب أوزبكستان.

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