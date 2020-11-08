باها المهاجم السابق لـ”الأسود”: جددت عقدي مع الفتح وسأشتغل مع مالقا اذا عدت للعيش في اسبانيا

أكد نبيل باها، المهاجم السابق للمنتخب الوطني ومالقا الاسباني، أنه جدد عقده كمدرب مساعد داخل الفتح الرباطي لـ 3 سنوات.

وقال باها في حوار مع صحيفة “ديسيمباركي” الاسبانية: أحرص علی الحصول علی شواهد التدريب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.. أنهينا الموسم في المركز الرابع وسنشارك في المسابقة الافريقية”.

وتابع قاٸلا “لست ابن مالقا لا أنا ولا أبناٸي، لكن منذ اليوم الاول نسجت علاقة خاصة مع المدينة التي ستظل في قلبي”.

وختم قاٸلا “اذا عدت للعيش في اسبانيا فأكيد أنني سأشتغل مع فريق مالقا”.

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